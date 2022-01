Hurricane Electric erweitert globales Netzwerk in Frankfurt mit neuem Point of Presence im Rechenzentrum maincubes FRA01

Der neue PoP wird den Zugang zum Hochgeschwindigkeits-IP-Transit erleichtern

Hurricane Electric, das weltweit größte IPv6-native Internet-Backbone, gab heute bekannt, dass es einen neuen Point of Presence (PoP) im Rechenzentrum maincubes FRA01 eingerichtet habe. Das Zentrum befindet sich im Goethering 29, 63067 Offenbach. Für Hurricane Electric handelt es sich hierbei um den 9.Point of Presence in Frankfurt und den 15.in Deutschland.

Frankfurt wird als Finanzhauptstadt Europas betrachtet und ist Standort mehrerer großer IT- und Telekommunikationsunternehmen. Zudem ist die Stadt der landesweite Spitzenmarkt für Rechenzentren, Service Provider und Network Fabrics. Auch die Europäische Zentralbank und Deutschlands größte Börse haben hier ihren Sitz.

Das maincubes FRA01 in Frankfurt ist ein dreistöckiges Rechenzentrum und befindet sich in unmittelbarer Nähe zum weltweit größten Internetknoten, DE-CIX, der 90% des inländischen und 35% des europäischen Internetverkehrs abwickelt. Maincubes FRA01 ist mit energieeffizienten Kühltechnologien ausgestattet und verfügt über einen Aufbau mit hoher Redundanz, strenge Sicherheitsmaßnahmen sowie dichte Konnektivitätsoptionen. Darüber hinaus umfasst es innovative Kühlsysteme, die eine individuelle Klimaregelung der Räume mit einer Power Usage Effectiveness (PUE) von unter 1,3 ermöglichen. Das Rechenzentrum maincubes FRA01 ist eine hochmoderne Einrichtung, die Kosten dank innovativer Technologien und unschlagbarer Energieeffizienz minimiert. Es handelt sich um ein GDPR-konformes Hochsicherheitszentrum.

Die Expansion von Hurricane Electric in das Rechenzentrum maincubes FRA01 wird den in Frankfurt ansässigen Kunden von maincubes eine Vielzahl neuer Konnektivitätsoptionen und Zugang zum weitreichenden IPv4- und IPv6-Netzwerk von Hurricane Electric durch 100GE (100 Gigabit Ethernet), 10GE (10 Gigabit Ethernet) und GigE (1 Gigabit Ethernet) Ports bieten. Zudem können Kunden in der Einrichtung IP-Verkehr mittels des umfassenden globalen Netzwerks von Hurricane Electric führen, welches über 20.000 BGP-Sitzungen mit über 9.000 verschiedenen Netzwerken über mehr als 250 Hauptknoten sowie Tausende Kunden und private Peering Ports bietet.

„Die Expansion von Hurricane Electric im Rechenzentrum maincubes FRA01 wird der pulsierenden Wirtschaft Frankfurts eine Vielzahl neuer Konnektivitätsoptionen und Zugang zum umfangreichen globalen Netzwerk von Hurricane Electric bieten“, sagte Mike Leber, President, Hurricane Electric. „Frankfurt ist weiterhin ein wichtiger Wachstumsbereich für Hurricane Electric und wir freuen uns sehr, für diese Unternehmen einen kosteneffizienten Hochgeschwindigkeits-IP-Transit bereitstellen zu können.“

Über Hurricane Electric

Hurricane Electric betreibt sein eigenes globales IPv4- und IPv6-Netzwerk und gilt als größtes IPv6-Backbone der Welt. Innerhalb seines weltweiten Netzwerks ist Hurricane Electric mit mehr als 250 Hauptknoten verbunden und realisiert den direkten Datenaustausch mit mehr als 9.000 verschiedenen Netzwerken. Hurricane Electric nutzt eine robuste Glasfasertopologie und verfügt über fünf redundante 100G-Pfade, die Nordamerika durchqueren, vier getrennte 100G-Pfade zwischen den USA und Europa sowie 100G-Ringe in Europa und Asien. Hurricane verfügt zudem über einen Ring um Afrika und einen Ring durch Australien und Neuseeland. Hurricane Electric bietet IPv4- und IPv6-Transitlösungen über eine einheitliche Verbindung. Die verfügbaren Verbindungsgeschwindigkeiten umfassen 100GE (100 Gigabit/Sekunde), 10GE und Gigabit-Ethernet. Weitere Informationen finden Sie unter http://he.net.

