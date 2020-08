Hurrikan "Laura" zielt auf US-Golfküste - "katastrophale Schäden" befürchtet

Galveston (Reuters) - Der Wirbelsturm "Laura" bedroht nach Angaben von US-Meteorologen die Golfküste der USA. In den Bundesstaaten Texas und Louisiana wurden mehr als 600.000 Menschen aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Der Gouverneur von Louisiana, John Edwards, warnte am Mittwoch auf Twitter, es blieben zur Evakuierung nur noch ein paar Stunden Zeit. "Egal wo sie zur Mittagszeit (Ortszeit) sind, dort müssen sie während des Sturms ausharren", schrieb er. Auch das Nationale Hurrikan Zentrum (NHC) mahnte zur Eile: Alle Vorkehrungen zum Schutz von Leben und Eigentum sollten in den kommenden Stunden abgeschlossen werden. Die Behörde rechnet mit "katastrophalen Schäden", wenn "Laura" nach Einbruch der Dunkelheit die Golfküste erreicht.

Der Wirbelsturm hatte am Wochenende in der Karibik 24 Menschen das Leben gekostet und Tausende Häuser zerstört. Bisher nähert sich "Laura" der US-Küste mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 Kilometern pro Stunde. Es wird aber erwartet, dass er noch zulegt von der Kategorie drei auf vier hochgestuft wird. Bei Hurrikans der Kategorie vier kommen Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde vor. Das Hurrikan-Zentrum warnte, "Laura" könnte in einigen Küstenorten Louisianas Sturmfluten von fast fünf Metern Höhe verursachen. Auch wurde mit Starkregen und Tornados gerechnet.

Texas ist derzeit besonders stark von der Corona-Pandemie betroffen. Im benachbarten Louisiana - und dort vor allem in der Stadt New Orleans - hatte 2005 der Hurrikan "Katrina" enorme Schäden angerichtet.