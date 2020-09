HWWI: Wirtschaft erreicht Ende nächsten Jahres altes Niveau

HAMBURG (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft ist auf einem Erholungskurs und wird nach einer Prognose des Hamburger Forschungsinstituts HWWI zur Jahreswende 2021/22 wieder ihr altes Niveau vor der Corona-Krise erreichen. Im dritten Quartal werde das Inlandsprodukt deutlich zunehmen, heißt es in einer am Dienstag in Hamburg verbreiteten Mitteilung des HWWI. Nach den heftigen Einbrüchen im zweiten Quartal werde dennoch insgesamt in diesem Jahr ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um fünf Prozent zu Buche schlagen, dem im kommenden Jahr ein Wachstum um ebenfalls fünf Prozent folge. Das gelte aber nur, wenn es keine Rückschläge bei der weiteren Entwicklung der Pandemie gebe.

Die negativen wirtschaftlichen Folgen der Pandemie seien in Deutschland geringer ausgefallen als in vielen vergleichbaren Ländern, weil die Politik gleichzeitig zum Lockdown mit umfangreichen Hilfsmaßnahmen betroffene Arbeitnehmer und die Wirtschaft unterstützte, heißt es in der Analyse. In manchen Wirtschaftsbereichen werde der Einschnitt auch nachhaltige Folgen haben, andere hätten davon profitiert./egi/DP/jha