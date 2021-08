HYPOPORT - Geht die Sommerrally weiter?

HYPOPORT SE - WKN: 549336 - ISIN: DE0005493365 - Kurs: 547,500 € (XETRA)

Das am 18. Juni hier an dieser Stelle ("HYPOPORT - Aktie nimmt Abwärtstrendlinie ins Visier") vorgestellte bullische Szenario für die Hypoport-Aktie hat in den vergangenen Wochen ordentlich an Fahrt gewonnen. Die ersten Kursziele wurden mittlerweile bereits erreicht.

Wie ist die aktuelle Chartsituation einzustufen?

Hier war gut einen Monat Geduld gefragt, bis am 22. Juli das im Juni genannte Kaufsignal (Ausbruch per Tagesschluss über den EMA200) generiert wurde. Im Anschluss gab es dann die avisierte Kaufwelle, die sich nach den Quartalszahlen dann noch einmal beschleunigt hatte.

Nach dem Erreichen der ersten Kursziele auf der Oberseite hat die Aktie aus dem SDAX-Nebenwertesegment nun zunächst erst einmal Konsolidierungsbedarf, die Bullen behalten jedoch vorerst weiter das Zepter in der Hand so lange sich die Aktie oberhalb von 505 bis 510 EUR bewegt.

Fazit: Nach der jüngsten Rallybewegung wären Gewinnmitnahmen in den kommenden Handelstagen keine große Überraschung. Größere Rücksetzer bleiben dennoch kaufenswert, so lange die Aktie nicht per Tagesschluss unter die 505 EUR-Marke abrutscht.

Hypoport Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)