Hyundai Mobis nimmt an der CES 2020 teil und veröffentlicht die Entwicklung der zukünftigen Mobilität 'M.Vision S'

Hyundai Mobis (KRX:012330) werden an der CES teilnehmen, die im Januar nächsten Jahres in den USA stattfinden wird und die Entwicklung der zukünftigen Mobility-Technologie präsentieren. Die Welt der neuen Mobilität, die die Kerntechnologien von Hyundai Mobis, d.h. autonomes Fahren, Vernetzung und Elektrifizierung, zusammengeführt hat, wird sich vor dem Publikum entfalten.

Hyundai Mobis gab am 19. Dezember bekannt, dass es neue Technologien wie M.Vision S, das Konzept der autonomen, fahrbasierten Mobilität für die gemeinsame Nutzung von Städten, und das Wasserstoff-Brennstoffzellen-System auf der CES, der größten Verbrauchermesse in der Welt präsentieren wird, die ab dem 7. Januar 2020 für vier Tage im Las Vegas Convention Center, USA, stattfinden wird.

Hyundai Mobis plant, die Welt der zukünftigen Mobilität demnächst in Form einer Technologie-Galerie auf der CES 2020 zu präsentieren. Die Besucher des Hyundai Mobis-Messestands werden auf einen Blick die Welt des neuen Mobilitätskonzepts sehen, das autonomes Fahren mit Konnektivität und dem Wasserstoff-Brennstoffzellen-System verbindet. Außerdem können sie den Prozess der Verbindung von zukünftiger Autotechnologie und Menschen persönlich miterleben.

Unter anderem kann das Publikum an der großen Kunstwand in der Mitte des Messestandes miterleben, wie die Menschen mit einem zukünftigen Auto kommunizieren. Die Frontkamera am zukünftigen Mobilitätskonzeptfahrzeug M.Vision S von Hyundai Mobis wird die Bilder der Besucher in Realzeit aufnehmen und auf einem großen Display zeigen. Diese Szene beschreibt das neue Zeitalter des autonomen Fahrens, in dem Fahrzeuge und Menschen eine große Menge an Daten austauschen und miteinander verbunden werden, sowie Menschen miteinander.

Es gibt auch den Erlebnis-Raum, in dem Menschen, die den M.Vision S erlebt haben, die Möglichkeit haben, ihr zukünftiges Auto mit ihren eigenen Händen zu gestalten. Dabei werden Bewegungserkennung und Roboter-Zeichentechnik benutzt, um die Formen und Farben des M.Vision S frei zu verändern und die gewünschte zukünftige Mobilität zu realisieren. Die Bilder, die die Besucher mit der Roboter-Zeichentechnik gestaltet haben, werden ausgedruckt und bereitgestellt.

Diese zukünftige Mobilität wird nicht mehr vom Verbrennungsmotor angetrieben werden. In diesem Sinne, wird das Publikum durch den Erlebnisraum Wasserstoff-Brennstoffzellen-System in die Welt der sauberen Mobilität geführt. Umweltfreundliche Geschichten mit Booten, Drohnen und Straßenbahnen, die mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-Systemen ausgestattet sind, werden sich auf dem flexiblen Display an der Decke abspielen.

Die Hyundai Motor Group hat sich die weltweit beste Wasserstoff-Brennstoffzellen-Systemtechnologie gesichert, und Hyundai Mobis betreibt in Chungju, Chungcheongbuk-do, die weltweit größte Produktionslinie ausschließlich für Wasserstoff-Brennstoffzellenmodule.

"Das Akronym 'ace' steht für die Kerntechnologien, die auf der CES gezeigt werden und steht für Autonomes Fahren, Konnektivität und Elektrifizierung", sagte Baek Gyeong-guk, Leiter des Geschäftsbereichs Forschungsplanung bei Hyundai Mobis (Executive Vice President). "Hyundai Mobis wird unsere F&E-Kompetenz darauf konzentrieren, Hyundai Mobis in die Lage zu versetzen, die Führungsposition zukünftige Mobilität zu übernehmen".

Hyundai Mobis wird auf der CES 2020 einen separaten Raum für die Ausstellung neuer IKT-Technologien vorbereiten und sich aktiv um Aufträge von globalen Automobilherstellern bemühen. Geplant ist die Präsentation von 19 sorgfältig ausgewählten neuen Technologien in der Automobilelektronik, wie z.B. der ADAS-Sensor, der OLED-Cluster und das Blooming Sound System.



M.Vision S, die Essenz der zukünftigen Mobilität, die mit den Menschen kommuniziert



M.Vision S ist das vollständig autonom fahrende Konzeptauto, das die Kerntechnologien des Hyundai Mobis, wie autonomes Fahren, Konnektivität, Elektrifizierung und Lampen, integriert.

Es ist fortschrittlicher als der M.Vision, der Anfang des Jahres auf der CES vorgestellt wurde. Das blaue S nach dem M.Vision steht für 'Sharable Mobility'. In diesem Concept Car sind verschiedene Technologie-Visionen des Hyundai Mobis vereint.

Die zentralen Zukunftstechnologien des Hyundai Mobis, wie die autonomen Fahrsensoren wie Kamera, Radar und Lidar, Kommunikationsbeleuchtung, Virtual Space Touch, 3D-Rücklicht und das Premium-Soundsystem KRELL, sind im M.Vision S zusammengefasst.

Hyundai Mobis hat die notwendige Kamera- und Radartechnologie für das autonome Fahren und plant in Zusammenarbeit mit dem führenden Unternehmen im weltweiten Lidar-Markt, Velodyne, die Serienproduktion des Level-3-Autonomen-Fahr-Lidar-Systems bis 2021.

Die Kommunikationsbeleuchtung ist eine neue Lampentechnologie, die die Autokarosserie nutzt, um die Kommunikation zwischen Fahrzeuge und Menschen zu ermöglichen. Autonome Fahrzeuge, auf die diese Technologie angewendet wird, werden mit Fußgängern kommunizieren, indem sie beispielsweise je nach Fahrbedingungen einen lächelnden Ausdruck zeigen oder verschiedene Grafiken, wie z.B. " Los" und " Sei vorsichtig" anzeigen.

Die Technologie wird auch als Kommunikationskanal mit den Personen im Fahrzeug und nicht außerhalb des Fahrzeugs genutzt. Es wird automatisch die Fahrweise (autonomes Fahren/manuelles Fahren) und Veränderungen in den Emotionen der Fahrgäste erkennen und die Farben der Beleuchtung ändern. Sobald sich das Auto dem Zielort nähert, wird es ein separates Stimmungslicht einschalten, um mit den Fahrgästen zu kommunizieren.

Das Innenraum von M.Vision S wurde in Form einer Lounge gestaltet, in der durch die Zusammenarbeit mit Huyindai Transys sowohl Arbeit als auch Entspannung möglich sind. Je nachdem, ob es sich im autonomen Fahrmodus oder manuellen Fahrmodus befindet, ändert sich die Position des Fahrersitzes oder der Sitzanordnung. Dank der Virtual Space Touch-Technologie können die Fahrgäste ihre Zeit auch im Auto genießen, z. B. Lieblingsvideos oder -filme ansehen oder Musik hören - alles mit einer Geste, wenn sich das Auto im autonomen Fahrmodus befindet.

