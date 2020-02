I Squared Capital beruft drei neue Partner

Das Board of Directors von I Squared Capital gab heute die Berufung von Harsh Agrawal, Mohamed Adel El-Gazzar und Thomas Lefebvre zu Partnern bekannt. Sadek Wahba, Chairman und Managing Partner von I Squared Capital, sagte: „Ich arbeite seit über 14 Jahren mit unseren neuen Partnern zusammen und bin stolz darauf, dieser außergewöhnlichen Gruppe anzugehören, deren Talent insgesamt sehr zum Erfolg der Firma beigetragen hat. Gautam Bhandari, Managing Partner von I Squared Capital, ergänzte: „Unsere neuen Partner haben dazu beigetragen, I Squared Capital zu einer dynamischen weltweiten Plattform mit einem verwalteten Vermögen von 13,6 Milliarden Dollar aufzubauen. Adil Rahmathulla, Managing Partner von I Squared Capital, meinte zudem: „Die nächste Phase bietet spannende Wachstumsmöglichkeiten und ich freue mich darauf, in den kommenden Jahren mit Harsh, Mo und Thomas bei der Umsetzung unserer langfristigen Strategie zusammenzuarbeiten.“ I Squared Capital wird nun von sechs weltweiten Partnern geleitet.

I Squared Capital ist ein unabhängiger globaler Investmentmanager für Infrastruktur, der sich auf die Bereiche Energie, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Transportwesen und soziale Infrastruktur in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Europa und Asien konzentriert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Miami unterhält Geschäftsstellen in Hongkong, London, Neu-Delhi, New York und Singapur.

