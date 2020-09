I Squared Capital gibt mit 800 Mio. US-Dollar ausgestattete strategische Partnerschaft für seine Infrastrukturkreditstrategie bekannt

I Squared Capital hat eine strategische Partnerschaft mit einer Gruppe von institutionellen Investoren abgeschlossen, im Rahmen derer Kreditinvestitionen in einer Gesamthöhe von bis zu $800 Mio. US-Dollar über mehrerer Sektoren und Regionen verteilt getätigt werden sollen. Die Strategie zielt auf eine Mischung aus Investitionen in Form von vorrangigen, Mezzanine- und Unitrance-Verbindlichkeiten an etablierte Unternehmenssponsoren und mittelständische Entwickler aus den Bereichen Energie, Versorgungsunternehmen, Verkehrswesen, Telekommunikation und soziale Infrastruktur ab. Das Mandat deckt das Risikospektrum von Investment-Grade- bis hoch verzinslichen Anleihen ab und konzentriert sich auf eine starke Absicherung gegen mögliche Verlustrisiken in den OECD-Ländern, in erster Linie in den USA und Europa.

„Infrastrukturkredite stellen eine natürliche Erweiterung unserer globalen Eigenkapitalstrategie dar. Wir freuen uns darauf, unser weltweit aufgestelltes Branchennetzwerk für Investitionen in Infrastrukturkredite zu nutzen“, so Sadek Wahba, Chairman und Managing Partner von I Squared Capital. „Die Infrastrukturentwicklung ist heute wichtiger als je zuvor und wir verzeichnen eine kräftige Nachfrage nach Kapital in unseren Hauptbereichen wie erneuerbare Energien, Telekommunikation und Transportlogistik.” Diese Investitionen tragen zur Finanzierung der Dienstleistungen bei, die für die Erholung von der Covid-Pandemie, Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels und Unterstützung künftigen Wirtschaftswachstums unentbehrlich sind.

Die Kredit-Plattform von I Squared Capital wurden in diesem Jahr gestartet und verfügt über ein Team von 25 Fachleuten. Sie profitiert von der Erfahrung und Kompetenz der globalen Infrastrukturplattform, die mit über 145 Fachleute in sechs weltweiten Niederlassungen Kapitalvermögen in Höhe von über 14 Mrd. US-Dollar verwaltet.

Über I Squared Capital: I Squared Capital ist ein unabhängiger globaler Infrastruktur-Investmentmanager, der sich auf die Bereiche Energie, Versorgungsunternehmen, Telekommunikation, Transportwesen und soziale Infrastruktur in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Europa und Asien konzentriert. Das Unternehmen unterhält Geschäftsstellen in Hongkong, London, New Delhi, New York und Singapur.

