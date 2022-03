I Squared Capital gründet neue Infrastrukturplattform für Kühlhauslagerung

I Squared Capital hat über seinen ISQ Global Infrastructure Fund III die Kühlhauslagerungs-Infrastrukturplattform Cube Cold Europe gegründet und wird bis zu 350 Mio. US-Dollar in Kühlhausanlagen in strategischen Bereichen wie Häfen und Logistikzentren in Europa investieren. Die Plattform hat ein Portfolio mit einer Kapazität von 75.000 Quadratmetern für rund 90.000 Paletten in zwei Seed-Assets in den Benelux-Ländern aufgebaut, die Kunden in der Nähe der Häfen von Antwerpen, Brügge, Gent und Rotterdam bedienen. Cube Cold Europe hat vor kurzem mit Northfreeze, einem in Belgien führenden unabhängigen Anbieter für die Lagerung von Kühlgut und für temperaturgeführte Transporte, seine zweite Akquisition abgeschlossen und verfügt über eine umfangreiche Pipeline an hochwertigen Akquisitionszielen.

Die Lagerung von Kühlgut ist ein wichtiger Dienstleistungssektor, der während der Covid-19-Pandemie gute Ergebnisse erzielt hat, da die Unterbrechung von Lieferketten in vielen Branchen zu einem erhöhten Bedarf an Lagerhaltungsmöglichkeiten führte.

„Aufgrund der Globalisierung des Handels, des grundlegend veränderten Konsumverhaltens und der zunehmenden Komplexität der globalen Lebensmittelversorgungsketten beobachten wir ein starkes Wachstumspotenzial für die Lagerung von Kühlgut. Besonders in Europa ist dieser Sektor stark fragmentiert. Hier sehen wir die Möglichkeit, unser Know-how beim Aufbau komplexer, vielseitiger Infrastrukturplattformen einzusetzen“, so Mohamed El Gazzar, Gesellschafter von I Squared Capital in London. „Wir sind auf der Suche nach zusätzlichen Anlagen an strategisch wichtigen Standorten, die von betrieblichen Optimierungen und Innovationen profitieren könnten. Da Kühllager einen hohen Energieverbrauch haben, beabsichtigen wir beispielsweise den Bau von Stromerzeugungsanlagen auf Basis erneuerbarer Energien bzw. von anderen dezentralen Stromerzeugungsanlagen, um die Ausfallsicherheit zu gewährleisten, die Kosten zu kontrollieren und die CO2-Emissionen zu senken.“

Über I Squared Capital: I Squared Capital ist ein unabhängiges globales Unternehmen im Bereich des Infrastruktur-Investmentmanagements, das sich auf Energie, Versorgungsunternehmen, digitale Infrastruktur, Verkehr und soziale Infrastruktur in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien konzentriert. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Hongkong, London, Miami, Neu-Delhi, Singapur und Taipei.

