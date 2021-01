i2c Inc. und Jifiti vereinfachen für großen französischen Einzelhändler die Finanzierung für Kunden

Französisches Fintech-Unternehmen schließt sich mit global aufgestelltem Partner zusammen, um innovative digitale Finanzierung einzuführen

i2c Inc., ein führender Anbieter digitaler Zahlungs- und Banking-Technologie, gab seine Partnerschaft mit Jifiti bekannt, einer Plattform für Finanzierungen für Verbraucher, die daran arbeitet, Kreditprogramme für Banken, Kreditanbieter und Händler in ganz Europa zu optimieren. i2c wird seine Plattform der nächsten Generation wirksam dazu nutzen, Jifiti bei der Einführung eines mobilen Finanzierungsprogramms für Verbraucher in Frankreich für eine nicht genannte globale Einzelhandelsmarke im Bereich Möbel zu unterstützen.

i2c Inc. and Jifiti Simplify Consumer Financing for Major Retailer in France. French fintech partners with global enabler to deploy innovative digital financing. i2c Inc., a leading provider of digital payment and banking technology, announced its partnership with Jifiti, a consumer financing platform working to streamline loan programs for banks, lenders, and merchants throughout Europe. i2c will be leveraging its next-generation platform to support Jifiti in the launch of a mobile consumer finance program in France for an undisclosed global retail brand in the furniture space.

Jifitis Programm ermöglicht Kunden, auf ihrem Handy oder online ein Darlehen zu beantragen, wenn sie bei der Marke in Frankreich einkaufen, woraufhin ihnen dann sofort nach der Genehmigung eine virtuelle Karte ausgestellt wird, die wiederum nahtlos die Bezahlung ermöglicht, sei es bei Online-Käufen oder in örtlichen Läden. Die Fähigkeit von i2c, Autorisierungen über Mastercard zu bearbeiten, erlaubt es Jifiti, mit der von Jifiti für die Finanzierung bevorzugten Bank zu arbeiten, ohne dass Jifiti oder die Partnerbank für den Autorisierungsprozess verantwortlich sein müssten.

„Wir sind hocherfreut darüber, mit i2c zusammenzuarbeiten, einem äußerst zuverlässigen Marktführer mit Partnerschaften, die in der Region von entscheidender Bedeutung sind, sowie einer Technologie, welche die Vision und das Ausmaß unserer Initiative unterstützt“, sagte Yaacov Martin, Mitgründer und CEO von Jifiti. „Das Engagement von i2c dafür, mithilfe seiner flexiblen und robusten Plattform erstklassige Lösungen zu liefern, ermöglicht es uns, das Verkaufspunkterlebnis für die Händler und die Endbenutzer gleichermaßen zu optimieren.“

„Jifiti innoviert und unterstützt globale Einzelhandelsmarken auf ausgesprochen neuartige Weisen, und wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, dem Unternehmen dabei helfen zu können, seine Vision zu erreichen und mittels unserer modularen Verarbeitungslösungen die Dauer der Markteinführung zu beschleunigen“, sagt Jonathan Vaux, General Manager – EU bei i2c. „Unsere Partnerschaft mit Mastercards europäischem Netzwerk ermöglicht es Jifiti, sich auf sein Kernprodukt zu konzentrieren, ohne seine Skalierungsfähigkeiten zu opfern.“

Mit der hochgradig konfigurierbaren globalen Zahlungsplattform von i2c ist Jifiti in der Lage, rasch und einfach neue und innovative Lösungen für Händler, Kreditanbieter und Kunden einzuführen – ein Modell, das es beabsichtigt, auf andere Einzelhändler in Europa auszudehnen.

Über Jifiti

Jifiti ist ein Finanztechnologieunternehmen mit Büros in den USA und Tel Aviv, Israel. Seine firmeneigene Finanzierungsplattform für Verkaufsstellen (Points of Sales, POS) verändert die Art und Weise, in der Kreditanbieter und Händler die Finanzierung für Verbraucher an der Verkaufsstelle umsetzen und anbieten. Die umfassende Lösung funktioniert nahtlos zusammen mit bestehenden POS oder E-Commerce-Systemen und macht so den Integrationsprozess zwischen Kreditanbietern und den Systemen der Händler überflüssig. Jifiti ist in Nordamerika und Europa tätig und unterstützt globale Einzelhandelsmarken und Finanzinstitute. Weitere Informationen finden Sie unter www.jifiti.com.

Über i2c Inc.

i2c ist ein weltweit tätiger Anbieter von hochgradig konfigurierbaren Zahlungs- und Banking-Lösungen. Über die firmeneigene „Building Block“-Technologie von i2c können Kunden bequem, rasch und kostengünstig ein umfassendes Sortiment von Lösungen für Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten, Kredite und Anderes erstellen. i2c bietet unvergleichliche Flexibilität, Agilität, Sicherheit und Verlässlichkeit auf der Grundlage einer einzigen globalen SaaS-Plattform. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley. Die Technologie der nächsten Generation von i2c unterstützt Millionen von Benutzern in mehr als 200 Ländern und Hoheitsgebieten sowie in allen Zeitzonen. Erfahren Sie mehr auf www.i2cinc.com und folgen Sie uns unter @i2cinc.

