IAA soll im September trotz Corona-Pandemie stattfinden

Frankfurt (Reuters) - Trotz der unsicheren Lage in der Corona-Pandemie hält die Autoindustrie an der für September geplanten Internationalen Automobilmesse (IAA) in München fest.

Der Vorstand des Verbandes habe am Mittwoch die Planungen dazu bekräftigt, teilte der VDA mit. Denn diese sei als Plattform für den Weg zu klimaneutraler Mobilität von großer Bedeutung. "Der Anmeldestand der Aussteller ist gut, das neue Konzept findet großen Zuspruch", erklärte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. "Deshalb wollen wir die IAA im September durchführen." Gemeinsam mit der Messe München und den Behörden arbeite der Veranstalter an den notwendigen Hygienekonzepten.