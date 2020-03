IAB-Experte erwartet Wirtschaftseinbruch vergleichbar mit 2009

Berlin (Reuters) - Als Folge des Coronavirus droht in Deutschland nach Einschätzungen aus dem Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit ein schwerer Wirtschaftseinbruch.

"Wir gehen davon aus, dass die Dimension des Rückgangs der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal vergleichbar sein könnte mit dem zweiten Quartal in der großen Rezession 2009", sagte IAB-Prognosechef Enzo Weber am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Dann muss man damit rechnen, dass die Arbeitslosigkeit steigt." Vor elf Jahren war das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um fünf Prozent geschrumpft. Das war der größte Rückgang der Nachkriegsgeschichte.

Weber hält eine Wende zum Besseren im Jahresverlauf für möglich. Das hänge von der Dauer der Anti-Virus-Maßnahmen ab. Wenn die Schließungen in vielen Branchen wie etwa dem Einzelhandel, im Messebereich oder im Verkehrssektor vorübergehend seien, werde allein schon das Wiederanfahren der Betriebe im dritten Quartal zu einem erheblichen Anstieg der Wirtschaftsleistung im Vergleich zum vorangehenden Quartal führen. "Dass man insgesamt auf das Jahr bezogen aber wieder auf ein Wirtschaftswachstum kommt, das man vor der Virus-Krise erwartet hatte, halte ich für ausgeschlossen", sagte Weber. Ursprünglich waren Experten für 2020 von einer Zunahme der Wirtschaftsleistung um etwa ein Prozent ausgegangen. Mittlerweile wird eher erwartet, dass sie schrumpft.