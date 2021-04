IAEO - Iran verwendet weniger Zentrifugen für Uran-Anreicherung auf 60 vH

Wien (Reuters) - Der Iran hat einem Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) zufolge die Zahl der Zentrifugen reduziert, mit denen er Uran auf 60 Prozent angereichert.

In einem oberirdischen Teil der Atomanlage Natans werde nun eine Zentrifugen-Kaskade dafür eingesetzt statt zuletzt zwei, hieß es am Donnerstag in dem Dokument, in das die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt. Für Kernwaffen wird eine Anreicherung auf 90 Prozent benötigt, nach dem internationalen Atomvertrag sind weniger als vier Prozent erlaubt. Über eine Rückkehr zu der Vereinbarung wird gegenwärtig mit den USA und den anderen ursprünglichen Unterzeichnerstaaten in Wien verhandelt.