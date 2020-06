IATA stellt Online-Karte mit Einreiseregeln in aller Welt bereit

GENF (dpa-AFX) - Wer darf in Brasilien einreisen? Was sind die neuesten Bestimmungen in Madagaskar? Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) hat eine interaktive Weltkarte aufgelegt, in der die neusten Reisebestimmungen in jedem Land der Welt angeklickt werden können. Die Informationen stammen aus einem Datenpool der IATA, der 200 mal am Tag aktualisiert werde, teilte der Verband am Donnerstag mit.

Zu Deutschland steht dort etwa, wer vom Einreiseverbot ausgenommen ist und welche Bestimmungen Einreisende einhalten müssen. Dazu gibt die IATA eine Webseite der Bundespolizei an, die die Maßnahmen ausführlich beschreibt - allerdings nur auf deutsch./oe/DP/mis