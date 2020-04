IBM - Gewinn über, Umsatz unter Erwartungen

Int. Business Machines ( IBM ) - WKN: 851399 - ISIN: US4592001014 - Kurs: 116,760 $ (NYSE)

IBM übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,84 USD die Analystenschätzungen von 1,79 USD. Der Umsatz liegt mit 17,6 Mrd. USD allerdings unter den Erwartungen von 17,62 Mrd. USD. Der Ausblick für das Geschäftsjahr wurde zurückgenommen und soll am Ende des zweiten Quartals neu bewertet werden.

Quelle: Guidants News

Die IBM-Aktie befindet sich seit einem Allzeithoch bei 215,90 USD aus dem März 2013 in einer Abwärtsbewegung. Im Crash ab Mitte Februar fiel die Aktie noch einmal stark zurück und markierte ein neues Tief in der seit sieben Jahren andauernden Abwärtsbewegung. Dieses Tief liegt bei 90,56 USD.

Exklusive Inhalte. Wertiger Zeitvorteil. Push-Benachrichtigungen. Einen ganzen Tag im Monat alle Premium-Services nutzen. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PRO testen!

Dort startete eine Erholung, welche die Aktie auf ein Hoch bei 125,10 USD führte. Diese Erholung fand in einem bärischen Keil statt. Aus diesem brach der Wert am 16. April nach unten aus. Anschließend kam es sofort zu einem Pullback an den Keil. Dieser Pullback wurde gestern nach den Zahlen abverlauft. Die Aktie startete mit einem deutlichen Minus in den Handel und näherte sich dem log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit 23. März bei 110,62 USD deutlich an. Nach dieser schwachen Eröffnung, in der die Aktie zeitweise die schwächste Aktie im Dow Jones war, erholte sich der Wert aber wieder etwas, so dass eine lange weiße Tageskerze gebildet wurde. Die Bewegung seit dem bisherigen Erholungshoch lässt sich auch als bullische Flagge interpretieren. Dies würde auf eine baldige Fortsetzung der Erholung hindeuten.

Und jetzt?

Im kurzfristigen Bereich ist die Signallage in der Aktie von IBM widersprüchlich. Einerseits liegt seit dem 16. April ein Verkaufssignal vor, das auf eine Abwärtsbewegung in Richtung 97,74 oder sogar 90,25 USD hindeutet. Andererseits lässt sich die bisherige Abwärtsbewegung seit dem Erholungshoch auch bullisch interpretieren. Daher sollte man vor einem Trade die Klärung der Signallage abwarten.

Bricht die IBM-Aktie über 121,42 USD, also aus der potenziellen Flagge, aus, dann wäre ein Anstieg in Richtung 133,50 USD möglich. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 110,62 USD kommen, dann wäre mit einer Abwärtsbewegung in Richtung 97,74 oder sogar 90,25 USD zu rechnen.

Zusätzlich lesenswert:

NETFLIX - Rücksetzer nach den Zahlen?

MTU - Rutschgefahr

Intl Business Machines - Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)