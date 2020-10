IBM kündigt seit 104 Jahren eine Dividende an

Der amerikanische Technologiekonzern IBM Corp. (ISIN: US4592001014, NYSE: IBM) wird seinen Investoren eine Quartalsdividende in Höhe von 1,63 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 10. Dezember 2020 (Record date: 10. November 2020).

IBM schüttet somit auf das Jahr gerechnet eine Dividende von 6,52 US-Dollar aus. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite von 5,90 Prozent beim derzeitigen Kursniveau von 110,56 US-Dollar (Stand: 27. Oktober 2020). „Big Blue“ IBM steigerte in den letzten 24 Jahren regelmäßig jedes Jahr seine Ausschüttung. Seit 1916 erhalten die Aktionäre jedes Quartal eine Dividende. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 (30. September 2020) erzielte der Konzern einen Umsatz von 17,56 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 18,03 Mrd US-Dollar), wie am 19. Oktober berichtet wurde. Der Gewinn betrug 1,70 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,67 Mrd. US-Dollar). Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 17,52 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt 98,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Oktober 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de