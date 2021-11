IC Markets sichert sich großen europäischen Fußball-Sponsoringvertrag

IC Markets, einer der weltweit größten Forex-CFD-Broker, hat sich für die laufende Saison 2021/22 das Sponsoring von zwölf Fußballmannschaften aus der spanischen La Liga und der deutschen Bundesliga gesichert.

La Liga und die Bundesliga sind zwei der populärsten Profi-Sportligen weltweit und zählen zu den renommiertesten Fußballligen Europas. Mit dem Vertrag verschafft sich IC Markets Zugang zu einer durchschnittlichen Anzahl von mehr als 25.000 Zuschauern für Spiele der La Liga sowie 40.000 Zuschauern für Bundesliga-Spiele.

In der La Liga sind RCD Mallorca, Cádiz, Real Sociedad, Athletic Club Bilbao, Getafe und Granada in den Sponsoringvertrag eingebunden. In der Bundesliga hat IC Markets Sponsorenverträge mit Bayer 04 Leverkusen, Hertha BSC, FC Augsburg, DSC Arminia Bielefeld, Greuther Fürth und VfL Bochum abgeschlossen.

Der Sponsoringvertrag sieht vor, dass die Marke IC Markets durch gebrandete LED-Anzeigen auf den Heimplätzen der Teams, Logo- und IP-Rechte sowie Zugang zu VIP-Erlebnissen und Merchandising-Artikeln beim Live- und Übertragungspublikum präsentiert wird. Die Partnerschaften wurden von der globalen Sportbusiness-Agentur SPORTFIVE vermittelt.

Andrew Budzinski, CEO von IC Markets, brachte zum Ausdruck, wie sehr das Unternehmen erfreut sei, dass es sich die Sponsoringrechte für zwei der führenden europäischen Fußballligen gesichert habe.

„Training, harte Arbeit und Disziplin sind die Grundlagen für Erfolg, und diese Werte sind im europäischen Fußball in konzentrierter Weise gegeben. Die Bundesliga und die La Liga sind herausragende Beispiele für die Tugenden des Sportsgeistes, und IC Markets ist stolz darauf, diesen Schritt mit einer Liga mit einem so reichen Erbe zu tun. La Liga und die Bundesliga sind tief in ihren Communities verwurzelt, und das spiegelt sich in der Loyalität ihrer Fans wider. Deshalb arbeiten wir mit diesen außergewöhnlichen Vereinen zusammen, um die Fans näher als je zuvor an das Geschehen heranzuführen“, so Herr Budzinski.

Über IC Markets

IC Markets wurde von Händlern für Händler entwickelt und ist der weltweit größte Forex-CFD-Broker, der seinen Kunden in über 200 Ländern der Welt außergewöhnliche Handelsbedingungen und einen erstklassigen Service rund um die Uhr bietet.

Seit seiner Einführung im Jahr 2007 hat IC Markets die Lücke zwischen Privatkunden und institutionellen Kunden geschlossen, indem es eine Handelslösung anbietet, die zuvor lediglich Investmentbanken und vermögende Privatkunden vorbehalten war.

Daher ist IC Markets die erste Wahl für aktive Händler auf der ganzen Welt, die eine Handelsumgebung suchen, die sie dabei unterstützt, selbstbewusstere und kompetentere Trader zu werden, indem sie intuitive Handelsplattformen mit wertsteigernden Tools und Unterstützung für alle Handelsstrategien und -stile bietet.

IC Markets setzt auf Innovation, ständige Verbesserung und den Einsatz von Spitzentechnologie zum Nutzen unserer Kunden.

Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.

Haftungsausschluss:

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 73,59 % der Konten von Kleinanlegern verlieren Geld beim Handel mit CFDs bei diesem Anbieter. Sie sollten prüfen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie das hohe Risiko, Ihr Geld zu verlieren, eingehen können.

IC Markets (EU) Ltd ist von der zypriotischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde mit der Lizenz Nr. 362/18 zugelassen und steht unter ihrer Aufsicht.

IC Markets (EU) Ltd gilt als von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) zugelassen und steht unter ihrer Aufsicht. Art und Umfang des Verbraucherschutzes können sich von denen für Firmen mit Sitz im Vereinigten Königreich unterscheiden. Einzelheiten über die Regelung für befristete Zulassungen, die es Firmen mit Sitz im EWR ermöglicht, für einen begrenzten Zeitraum im Vereinigten Königreich tätig zu sein, während sie eine vollständige Zulassung beantragen, finden Sie auf der Website der Financial Conduct Authority.

Kryptowährungs-CFDs sind für britische Privatkunden nicht verfügbar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211104005911/de/

Für weitere Informationen:



Holly Clark

holly@bluechipcommunication.com.au



Tel.: (+61) 452 069 936