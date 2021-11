Ich habe 50 % meiner TFO-Aktien verkauft: Hier überlege ich, das Geld zu investieren!

Ich habe die Hälfte meiner Aktien an Tanger Factory Outlet Centers, kurz TFO, verkauft. Bemerkenswerte Randnotiz: sogar mit einem Gewinn. Nachdem die Aktie zuletzt bis auf über 17,39 Euro gestiegen ist, habe ich ca. 25 % Gesamtrendite eingefahren. Einschließlich der Dividende.

Allerdings ist das nicht der springende Punkt. Im Endeffekt steht bei mir diese Investitionsthese seit geraumer Zeit auf dem Prüfstand. Dividendenkürzung und die Nachteile des Shoppingzentrenansatzes haben sich zuletzt als zu ungünstig für mein Chance-Risiko-Profil erwiesen. Entsprechend befanden sich die TFO-Aktien auf meiner Abschussliste.

Die weiterführende Frage ist: Was mache ich mit dem Verkaufserlös? Natürlich erneut investieren. Ich sehe grundsätzlich zwei Varianten, die dafür infrage kämen. Eine ist die Bedrohung der Shoppingzentren. Die andere wiederum ein beständigerer Dividendenzahler.

TFO-Aktien tauschen gegen Shopify -Aktien …?

Der Tod des Einzelhandels: Zugegebenermaßen könnte er meine TFO-Aktien erst zu einem späteren Zeitpunkt treffen. Auch, weil die Shoppingzentren ein abgeschlossenes Ökosystem sind und es hier primär um Immobilien geht. Anstatt jedoch auf einen etwas antiquierten Markt zu setzen, beteilige ich mich lieber an der Revolution. Beziehungsweise dem E-Commerce.

Die Shopify-Aktie ist dabei immer weit oben auf meiner Watchlist, die Aktienposition möchte ich noch konsequent ausbauen. Grundsätzlich glaube ich, dass der Ansatz, Shoplösungen selbst zu verkaufen und als Abo anzubieten, ein Erfolgskonzept ist. Die Aktienkursperformance zeigt, dass man mit dieser Investitionsthese bislang durchaus recht hatte.

Das Wachstum der Shopify-Aktie ist zuletzt mit einem Umsatzwachstum von 46 % auf 1,12 Mrd. US-Dollar etwas langsamer gewesen. Die Tendenz stimmt jedoch und in dem Markt sehe ich, wie gesagt, mehr Zukunftspotenzial als bei der TFO-Aktie. Auch eine Marktkapitalisierung von ca. 180 Mrd. US-Dollar ist zwar alles andere als gering. Mit Blick auf den globalen adressierbaren Gesamtmarkt sehe ich jedoch noch eine Menge Potenzial.

Ein stabilerer Dividendenzahler? W. P. Carey

Die TFO-Aktien sind eigentlich eine Dividendenwette in meinem Depot gewesen. Um hier einen adäquaten Ersatz zu finden, könnte auch eine ausschüttende Alternative das Mittel der Wahl sein. W. P. Carey könnte jedenfalls eine stärkere und vor allem zuverlässige Alternative sein.

Der US-amerikanische Real Estate Investment Trust ist nicht nur mit der Dividendenhistorie beständiger. Seit über 23 Jahren erhöht das Management schließlich nicht nur jedes Jahr, sondern inzwischen sogar jedes Vierteljahr die eigene Ausschüttungssumme je Aktie. Nein, sondern auch das operative Fundament ist hier bedeutend stärker.

Im Vergleich zur TFO-Aktie besitzt W. P. Carey ein defensiveres, breiteres Geschäftsmodell. Das Portfolio mit 1.260 Immobilien ist nicht nur bedeutend breiter. Nein, sondern auch in der Qualität diversifizierter. Im Endeffekt ist das Immobilienportfolio selbst mit Blick auf die Segmente breit gestreut.

Das schafft einen attraktiven Mix mit derzeit ca. 5,5 % Dividendenrendite. Für mich mit Blick auf die Dividende ebenfalls eine Alternative zur TFO-Aktie. Und bereits eine Säule in meinem Depot.

