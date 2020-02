Ich habe gerade aus 3.000 Euro 75 Euro Dividende pro Quartal (!) gemacht – und du kannst das auch!

Ein hohes Dividendeneinkommen steht bei vielen Investoren hoch im Kurs, allerdings ist es bis zur finanziellen Freiheit häufig ein weiter Weg. Nichtsdestoweniger können Anleger auch mit kleineren Schritten einen bedeutenden Akzent hin zu etwas mehr finanzieller Flexibilität tätigen. Sofern sich diese Akzente in der Folge häufen, sind auch größere Ziele bloß eine Frage der Zeit.

Ich jedenfalls habe erst vor einiger Zeit einen Betrag von 3.000 Euro in eine quartalsweise Dividende von 75 Euro verwandelt. Und das Beste: Du kannst das auch, ohne auf die Qualität der jeweiligen Ausschüttung verzichten zu müssen.

Wie? Das ist vermutlich die spannendere Frage, auf die du gerne eine Antwort hättest. Und es gibt hier sogar mehr als eine Möglichkeit, was die Spannung noch erhöhen dürfte.

So erhältst auch du 75 Euro Dividende pro Quartal

Grundsätzlich ist es gar nicht so schwierig, eine Quartalsdividende in Höhe von 75 Euro aus einer Summe von 3.000 Euro zu erhalten. Was man dazu benötigt, ist im Endeffekt bloß eine Dividendenaktie, die es gegenwärtig auf eine Dividendenrendite von 10 % bringt. Ja, okay, in Anbetracht dieser Zahl wird so mancher nun möglicherweise mit den Zähnen knirschen, allerdings ist das grundsätzlich möglich, wie ich dir anhand zweier Positionen aus meinem Dividendenportfolio demonstrieren möchte.

Das Universum der Real Estate Investment Trusts hält aktuell nämlich sogar zwei spannende Möglichkeiten bereit, die ein solches Einkommen bei einem Einsatz von ca. 3.000 Euro ermöglichen: Nämlich die jeweiligen Anteilsscheine von Tanger Factory Outlet Centers und Service Properties, die es beide Pi mal Daumen auf ein solches Dividendenmaß bringen.

Tanger Factory Outlet Centers bietet bei quartalsweisen Ausschüttungen in Höhe von 0,3575 US-Dollar und einem derzeitigen Kursniveau von 13,28 US-Dollar (14.02.2020, maßgeblich für alle Kurse) sogar eine Dividendenrendite von 10,76 %. Ganz konkret würde hier aus einer investierten Summe von 3.000 Euro sogar ein Dividendeneinkommen von 80 Euro pro Quartal. Gewiss eine spannende Dividende, die ich mir jedenfalls nicht entgehen lasse.

Service Properties hingegen bietet mit einer Quartalsdividende in Höhe von 0,54 US-Dollar und einem derzeitigen Kursniveau von 22,53 US-Dollar mit einer Dividendenrendite von ca. 9,6 % etwas weniger. Nichtsdestoweniger werden auch hier aus 3.000 investierten Euro unterm Strich 72 Euro im Quartal. Prinzipiell ist es daher sogar mithilfe verschiedener Aktien möglich, eine initiale Dividende von 75 Euro pro Quartal zu ergattern. Spannend!

Diversifikation und Nachhaltigkeit im Fokus

Um die Sicherheit zu erhöhen, könnten Investoren an dieser Stelle sogar in beide Real Estate Investment Trusts investieren, um ein noch größeres Maß an Sicherheit zu erhalten. Bei Pi mal Daumen 1.500 Euro in beide Aktien würde schließlich eine Gesamtdividende von 76 Euro pro Quartal lauern. Damit würde das ausgegebene Ziel von 75 Euro pro Quartal ebenfalls erreicht werden.

Bleibt zum Abschluss noch die ebenfalls interessante Frage, wie sicher diese beiden Ausschüttungen sind. Grundsätzlich offenbart bereits ein Blick auf die beiden Historien, dass Stabilität hier großgeschrieben wird. Tanger Factory Outlet Centers ist mit der gerade verkündeten 27. jährlichen Dividendenerhöhung in Folge ein waschechter Dividendenaristokrat. Service Properties hingegen zahlt seit ca. zehn Jahren eine stets stabile und ebenfalls moderat wachsende Dividende an die Investoren aus.

Doch auch abseits der Investoren existieren Perspektiven, die Investoren trotz der hohen Renditen beruhigen sollten. So belaufen sich die jeweiligen Ausschüttungsverhältnisse hier auf für REITs eher moderate 55 bis 65 %, wobei das operative Geschäft beider Real Estate Investment Trusts zuletzt rückläufig gewesen ist. Großartige Kurssprünge sollten Investoren daher wohl nicht erwarten, wohl aber viele Quartale und vermutlich auch Jahre mit stabilen Ausschüttungen im (fast) zweistelligen Prozentbereich.

Grundsätzlich kannst du es mir nachmachen

Wie die beiden Aktien von Service Properties und Tanger Factory Outlet Centers daher beweisen, ist es gegenwärtig trotz der hohen Bewertungen möglich, aus 3.000 Euro ein Dividendeneinkommen von 75 Euro pro Quartal werden zu lassen. Oder eben eine Dividendenrendite von 10 % zu erhalten, trotz der aktuellen Rekordhochs vieler Indizes.

Beide Aktien weisen dabei sogar noch operativen Spielraum auf, allerdings auch ein stagnierendes bis rückläufiges Geschäftsvolumen und teilweise konjunkturelle oder auch makroökonomische Risiken.

Ob einem dieser fundamental günstige und nachhaltige Mix einen Blick wert ist, ist natürlich eine andere Frage. Um jedoch aus 3.000 Euro ein solch hohes initiales Dividendeneinkommen zu erhalten, wird man zwangsläufig als Investor gewisse Risiken in Kauf nehmen müssen.

Vincent besitzt Aktien von Service Properties und Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool empfiehlt Tanger Factory Outlet Centers.

Foto: Getty Images