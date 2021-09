Ich habe mein Aktienpaket an der Alibaba-Aktie halbiert: So denke ich heute darüber

Vielleicht weißt du es noch: Ich habe bereits vor einigen Wochen und Monaten bei der Alibaba-Aktie die Hälfte meiner Anteilsscheine verkauft. Damals noch um ca. 200 Euro herum. Ein solider Verkaufskurs, zumindest, wenn ich heute auf den Aktienkurs blicke.

Die Alibaba-Aktie notiert im Moment schließlich bei einem Aktienkurs von 139,40 Euro. Seitdem hat die Aktie rund 30 % an Wert eingebüßt. Natürlich ist das nicht die Welt. Für eine Wachstumsaktie kann das sogar vergleichsweise normal sein.

Trotzdem hatte ich meine Verkaufsgründe bei der Alibaba-Aktie. Und ich halte, wie gesagt, noch weiter einige Anteilsscheine an dem chinesischen Tech-Konzern. Aber wie denke ich heute über meinen damaligen Schritt?

Alibaba-Aktie: Neben Aktienkurs die richtige Entscheidung?

Ich habe bereits damals erklärt, dass die Alibaba-Aktie eigentlich einen attraktiven Mix verspricht. Im Endeffekt sehen wir hier einen starken und führenden E-Commerce-Akteur im Reich der Mitte. Als Plattformbetreiber sind die Margen außerdem hoch. Das mag zwar ein wenig auf die Qualität gehen, bietet jedoch hohe Gewinne, die der Tech-Konzern schon heute ausweist.

Neben dem E-Commerce ist es außerdem die Cloud, die ein besonders großes, wachstums- und zukunftsreiches Segment verspricht. Im Endeffekt bin ich daher überzeugt: Eigentlich wäre die Aktie langfristig orientiert eine Chance. Vor allem mit Blick auf die aktuelle Marktkapitalisierung in Höhe von 462 Mrd. US-Dollar. Das könnte wirklich zu günstig sein.

Der Grund, warum ich bei der Alibaba-Aktie trotz der attraktiven Chance zur Hälfte die Reißleine gezogen habe, ist das politische Risiko. Im Reich der Mitte setzen die Aufsichtsbehörden dem Tech-Konzern zu. Sowie eigentlich der gesamten Tech-Branche. Wenn wir die Schritte im Bereich der privaten Bildung mit einbeziehen, können wir sogar sagen: Der Markt verändert sich rein regional komplett.

Das ist der Grund gewesen, warum ich die Alibaba-Aktie verkauft habe. Auch weil ich dieses Risiko definitiv nicht abschätzen kann. Im Gaming erkennen wir jedenfalls, dass die örtlichen Behörden das Spieleverhalten der jüngeren Generation stark begrenzen wollen. Drei Stunden pro Woche begrenzen den Markt sehr stark. Ein Problem? Ja, definitiv.

Das denke ich jetzt

Ich habe die Alibaba-Aktie also verkauft und bereue diese Entscheidung aufgrund des Risikos nicht. Trotzdem gibt es etwas, das ich bei dem chinesischen Tech-Akteur bereue. Nämlich: In Anbetracht der Risiken nicht alle Aktien veräußert zu haben. Das liegt nicht unbedingt am Aktienkurs und der negativen Entwicklung seitdem. Schon jetzt besitzt die Aktie kaum mehr Gewicht in meinem Depot.

Nein, es hängt mit der Konsequenz zusammen. Im Endeffekt bin ich bei der Alibaba-Aktie meinem Ansatz nicht so recht treu geblieben. Zum Wahren einer möglichen Chance habe ich nur die Hälfte der Aktien veräußert. Nicht gerade die cleverste Entscheidung, wenn man sich dazu durchgerungen hat, die Aktie direkt zu verkaufen.

Allerdings: Das ist ein Fehler, den ich heilen kann. Die Aktie des chinesischen Tech-Konzerns steht auch jetzt weiterhin auf meiner Abschussliste. Nicht, weil mir das Unternehmen nicht gefällt. Nein, sondern weil mir das Marktumfeld nicht zusagt.

Der Artikel Ich habe mein Aktienpaket an der Alibaba-Aktie halbiert: So denke ich heute darüber ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holdings Ltd.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Alibaba