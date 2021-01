ICP Building Solutions Group übernimmt Gardner-Gibson, einen führenden Anbieter von Dach- und Einfahrtbeschichtungsprodukten

Kollektive Kompetenzen beider Unternehmen bieten Wert für Kunden, Branchenfachleute und Endnutzer

Innovative Chemical Products („ICP Group“ oder „ICP“), ein führender Anbieter von Spezialbeschichtungen, Klebstoffen und Gebäudehüllen, meldete heute die Übernahme von Gardner-Gibson and Sun Coatings („Gardner-Gibson“), einem führenden Hersteller von flüssig aufzutragenden Dachbeschichtungen, Dachprodukten, Einfahrtbeschichtungsprodukten und Spezialanstrichen, der in erster Linie professionelle Ausführer für gewerbliche und Wohnimmobilien bedient. Mit der Übernahme erweitert die ICP Group ihr ausgedehntes Angebot an Baulösungen und ihr globales Vertriebsnetz, sodass eines der größten in Privatbesitz befindlichen Unternehmen für Beschichtungen und Klebstoffe in Nordamerika entsteht.

„Die Übernahme von Gardner-Gibson und der Zusammenschluss mit der ICP Group stärken die Produktangebote und Vertriebsnetze beider Unternehmen“, so Doug Mattscheck, CEO der ICP Group. „Wir waren bereits separat in starker Position, aber zusammen sind wir noch stärker und halten ein verbessertes Lösungsportfolio an Beschichtungen, Klebstoffen und Gebäudehüllen bereit. Die ICP Group begrüßt die Mitarbeiter von Gardner-Gibson sehr herzlich in der ICP-Familie und freut sich darauf, das fortgesetzte Wachstum der fusionierten Unternehmen zu unterstützen.“

Gardner-Gibson hat seinen Sitz in Tampa im US-Bundesstaat Florida und ist einer der führenden Anbieter branchenführender Marken von flüssig aufzutragenden Dachbeschichtungen, Dachprodukten, Einfahrtbeschichtungsprodukten und Spezialanstrichen. Gardner-Gibson verfügt über Fertigungs- und Vertriebsanlagen in den gesamten USA und Kanada und seine Produkte werden über führende Fachhändler und Baumärkte unter den Marken Gardner®, Black Jack®, APOC® und Dyco® verkauft.

Durch die Integration von Gardner-Gibson in den Geschäftsbereich Building Solutions von ICP kommen erstklassige Marken in einem breit gefächerten Produktangebot zusammen, das bei der Bedachung, bei Gebäudehüllen und Fußböden Anwendung findet, in erster Linie in gewerblichen Anlagen und bei der Reparatur und Instandhaltung.

„Die ICP Group verfügt über die Infrastruktur, Netzwerke und Erfahrung, um Gardner-Gibson auf neue Erfolgsstufen zu verhelfen“, erklärte Sean Hyer, CEO von Gardner-Gibson. „Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, um unseren Kunden, Einzelhandels- und Vertriebspartnern für viele Jahre einen besseren Wertvorschlag anzubieten. Dies ist ein spannender Augenblick für Gardner-Gibson, da wir nun mit ICP eine neue Phase der Innovation und Erweiterung des Produktangebots in Angriff nehmen.“

Lazard Middle Market agierte als Finanzberater und Foley & Lardner LLP als Rechtsberater von Gardner-Gibson hinsichtlich der Transaktion. Kirkland & Ellis LLP agierte als Rechtsberater der ICP Group zu der Transaktion, und die Finanzmittel wurden von J.P. Morgan, BMO, Antares Capital und Goldman Sachs bereitgestellt.

Die ICP Group ist ein Portfoliounternehmen von Audax Private Equity.

Über ICP

Innovative Chemical Products („ICP Group“) ist ein führender Hersteller von Spezialbeschichtungen, Klebstoffen und Dichtungsprodukten. ICP hat seinen Hauptsitz in Andover, Massachusetts/USA, und verfügt über mehrere Fertigungswerke in der ganzen Welt. Das Unternehmen bedient zahlreiche Endmärkte, darunter für Gebäudehüllen, Verpackung und Spezialdruck. Die ICP Group befindet sich in Privatbesitz und fertigt Produkte unter mehreren bekannten Spezialgruppen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.icpgroup.com.

Über die ICP Building Solutions Group

Die ICP Building Solutions Group ist der vorrangige Anbieter von professionell aufgebrachten Beschichtungen, Klebstoffen und Dichtungsprodukten für Gebäudehüllen und Fußböden. Das Angebot der Gruppe umfasst Dutzende von branchenführenden Marken in zahlreichen Branchen und Anwendungsbereichen. Die ICP Building Solutions Group bietet das branchenweit umfassendste Portfolio für Baufachleute in der ganzen Welt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.icpgroup.com.

Über Gardner-Gibson

Gardner-Gibson, Inc., ist Hersteller eines umfassenden Angebots an Dach-, Einfahrt- und Abdichtungsbeschichtungen und -produkten für Fachleute und Heimwerker. Das in Tampa im US-Bundesstaat Florida ansässige Unternehmen betreibt Fertigungs- und Vertriebsanlagen in ganz Nordamerika. Weitere Informationen über die Produkte von Gardner-Gibson sowie Projektressourcen und Anwendungstipps erhalten Sie unter www.gardner-gibson.com/.

Über Audax Private Equity

Die Audax Group ist ein führender Manager für alternative Investments mit Büros in Boston, New York und San Francisco. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat das Unternehmen Kapital in Höhe von mehr als 27 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Private Equity und Private Debt aufgenommen. Audax Private Equity hat über 6 Milliarden US-Dollar in mehr als 135 Plattformen und über 900 Zusatzunternehmen investiert und investiert derzeit aus seinem sechsten Private-Equity-Fonds in Höhe von 3,5 Milliarden US-Dollar. Mit seinem disziplinierten Buy-&-Build-Ansatz will Audax Plattformunternehmen bei der Durchführung von Add-On-Akquisitionen unterstützen, die das Umsatzwachstum vorantreiben, den operativen Betrieb optimieren und den Eigenkapitalwert deutlich steigern. Mit mehr als 250 Mitarbeitern und über 100 Investmentfachleuten ist das Unternehmen ein führender Kapitalpartner für mittelständische nordamerikanische Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Audax-Gruppe unter www.audaxgroup.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

