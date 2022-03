Ideal für Einkommensinvestoren: Diese zwei REITs zahlen ihre Dividenden monatlich aus!

Setzt auch du als Einkommensinvestor auf die Dividendenstrategie? Dann könnte es sein, dass du dich in bester Gesellschaft befindest. Denn es kommt mir so vor, als ob immer mehr Anleger auf Aktien von Unternehmen setzen, die regelmäßig eine Gewinnbeteiligung zahlen.

Ich persönlich halte dies für relativ clever. Man profitiert so schließlich nicht nur von etwaigen Kursgewinnen. Es ist zudem möglich, sich mit den Gewinnausschüttungen ganz leicht ein zusätzliches passives Einkommen zu schaffen.

Umso besser könnte dies natürlich funktionieren, wenn die jeweiligen Konzerne mehrmals jährlich ihre Dividenden an die Investoren überweisen. Absolut ideal ist es für Einkommensinvestoren natürlich, wenn die Gewinnbeteiligung wie von diesen beiden REITs sogar jeden Monat ausgezahlt wird.

Beschäftigen wir uns als Erstes einmal mit der in Boston (Massachusetts) beheimateten STAG Industrial, Inc.. Wie es der Name bereits vermuten lässt, hat sich dieser REIT auf den Erwerb und Betrieb von Industrieimmobilien spezialisiert.

Dabei verteilt sich der Immobilienbestand derzeit auf 40 der insgesamt 50 Bundesstaaten der USA. Aktuell umfasst das Portfolio von STAG Industrial 544 Objekte, die einen geschätzten Gesamtwert von 10,9 Mrd. US-Dollar aufweisen.

Wie bereits angesprochen, hat STAG Industrial seine Dividendenzahlungen auf zwölf Termine im Jahr aufgeteilt. Derzeit erhalten die Investoren alle vier Wochen eine Gewinnausschüttung von 0,1217 US-Dollar je Aktie auf ihr Konto überwiesen.

Dies entspricht hochgerechnet einer Gesamtjahresdividende von 1,46 US-Dollar je Anteilsschein. Legt man den aktuellen Kurs der STAG-Aktie von 40,49 US-Dollar (25.03.2022) zugrunde, lässt sich so eine Dividendenrendite von 3,61 % ermitteln.

Die Papiere von STAG Industrial feierten erst vor zehn Jahren ihr Börsendebüt. Und man kann erkennen, dass sie sich von damals bis heute begleitet von stärkeren Schwankungen immer weiter nach oben bewegt haben. Für die teilweise recht heftigen Kursausschläge könnte man meiner Meinung nach die solide Dividende aber durchaus als Entschädigung ansehen.

Denn die Ausschüttung wurde immerhin bis heute in jedem Jahr ohne die kleinste Unterbrechung gezahlt. Interessierte Investoren, die noch einen REIT mit monatlicher Dividendenzahlung für ihr Depot suchen, könnten also durchaus einmal einen genaueren Blick auf die Aktie von STAG Industrial werfen.

Beim zweiten REIT, den wir uns zum Thema monatliche Dividenden einmal anschauen wollen, handelt es sich um die bereits 1969 gegründete Firma Realty Income Corporation. Sie hat ihren Fokus allerdings hauptsächlich auf Einkaufszentren gelegt. Man kann in ihrem Bestand sowohl Objekte in den USA und Puerto Rico als auch in Großbritannien ausfindig machen.

Auch Realty Income gehört zu den Unternehmen, die ihre Gewinnbeteiligung alle vier Wochen an ihre Anteilseigner überweisen. Aktuell kommen so jeden Monat 0,247 US-Dollar je Aktie zur Auszahlung. Für die nächsten zwölf Monate würde sich so also eine Gesamtdividende von 2,964 US-Dollar je Anteilsschein errechnen.

Schaut man einmal auf die Entwicklung der letzten zehn Jahre, so erkennt man hier eine Steigerung der Dividende von insgesamt 69 %. Denn bei Realty Income ist es fast schon zur Tradition geworden, sogar mehrmals im Jahr die Ausschüttung ein klein wenig zu erhöhen. So wurde vom Unternehmen die Dividende im letzten Jahr viermal und in diesem Jahr bereits einmal auf den aktuellen Wert angehoben.

Auch die Aktie von Realty Income befindet sich eigentlich schon seit Jahren in einem Aufwärtstrend. Aber auch dieser verläuft unter teils sehr starken Schwankungen. Derzeit notieren die Papiere mit 67,95 US-Dollar (25.03.2022) rund 6 % höher als noch vor einem Jahr.

Auf diesem Kursniveau bieten die Papiere von Realty Income derzeit eine Dividendenrendite von 4,36 %. Der amerikanische REIT könnte also für Einkommensinvestoren durchaus interessant sein. Natürlich vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Gewinnausschüttung von Realty Income jeden Monat ausgezahlt wird.

Der Artikel Ideal für Einkommensinvestoren: Diese zwei REITs zahlen ihre Dividenden monatlich aus! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Stag Industrial.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images