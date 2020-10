Ideal für Einkommensinvestoren: Zwei amerikanische Aktien, die derzeit über 4 % Dividendenrendite bieten!

Immer mehr Anleger haben sich zum Ziel gesetzt, einen passiven Geldstrom zu generieren. Diese sogenannten Einkommensinvestoren investieren ihr Kapital gezielt in Aktien von Unternehmen, die ihre Aktionäre regelmäßig an ihrem Gewinn beteiligen. Über die Jahre können die Dividenden nämlich immer mehr zum Einkommen des entsprechenden Investors beitragen.

Die Auswahl an entsprechenden Wertpapieren ist hier riesengroß. Doch gerade in den USA finden sich viele interessante Aktien aus diesem Bereich. Wir schauen uns deshalb heute einmal kurz zwei amerikanische Titel an, die meiner Meinung nach in Sachen Dividende überzeugen können und derzeit mit einer schönen Anfangsrendite daherkommen.

International Paper

Bei dem Konzern International Paper mit Hauptsitz in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee handelt es sich um einen der weltweit führenden Hersteller von Verpackungen und ungestrichenem Papier. Das Unternehmen ist in 24 Ländern aktiv und unterhält unter anderem Niederlassungen in den Zielmärkten Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Russland, Nordafrika und Asien.

Wie viele amerikanische Firmen zahlt auch International Paper seine Ausschüttung quartalsweise an die Aktionäre aus. Wenn man die Dividende der letzten zwölf Monate zugrunde legt, ergibt sich beim derzeitigen Aktienkurs von 46,54 US-Dollar (16.10.2020) eine aktuelle Dividendenrendite von 4,40 %. Ich denke, hier kann man durchaus von einer guten Anfangsrendite für Investoren sprechen.

International Paper hat in Sachen Dividende aber noch mehr zu bieten. Denn schon seit 2010 wird die Ausschüttung nun schon jedes Jahr regelmäßig angehoben. Waren es damals noch 0,40 US-Dollar je Aktie, die jährlich gezahlt wurden, so werden es dieses Jahr bereits 2,05 US-Dollar sein. Für diesen Zeitraum entspricht dies einer Steigerung von insgesamt 413 %. Dieser Wert stellt für Einkommensinvestoren sicherlich eine interessante Kennzahl dar.

Eine weitere wichtige Kennzahl ist definitiv die Ausschüttungsquote. Für das Geschäftsjahr 2019 belief sich diese mit 65 % in meinen Augen in einem durchaus vertretbaren Bereich. Auch die Bewertung der Aktie von International Paper mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von gut 19 ist nicht unbedingt als zu hoch zu bezeichnen. So wie es aussieht, haben wir es also mit einem zuverlässigen und soliden Dividendenzahler zu tun. Interessierte Investoren, die dies genauso sehen, könnten daher die International-Paper-Aktie durchaus einmal genauer unter die Lupe nehmen.

Kommen wir als Nächstes zur 1969 gegründeten Realty Income Corporation. Die US-amerikanische Firma investiert hauptsächlich in Einkaufszentren in den USA, Puerto Rico und auch Großbritannien. Und sie weist eine interessante Eigenheit auf. Sie ist nämlich eine der wenigen Gesellschaften, die ihre Dividende monatlich an die Aktionäre zahlt. Aus diesem Grund ließ sie sich den Alternativnamen „The Monthly Dividend Company“ rechtlich schützen.

In Sachen Ausschüttung sieht es bei dem Unternehmen folgendermaßen aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt derzeit immer zur Mitte eines jeden Monats. Aktuell fließen so alle vier Wochen 0,234 US-Dollar je Aktie an die Investoren. Und es gibt regelmäßige Steigerungen. Allein in diesem Jahr ist die Gewinnbeteiligung schon dreimal angehoben worden. Und schaut man auf einen Zeitraum von zehn Jahren, dann kann man hier insgesamt eine Anhebung der Dividende von insgesamt knapp 63 % erkennen.

Die Realty-Income-Aktie kann schon seit Jahren einen Aufwärtstrend aufweisen. Dieser verläuft allerdings unter stärkeren Schwankungen. Aktuell notieren die Papiere in New York auf einem Kursniveau von 58,75 US-Dollar (16.10.2020). Legt man diesen Wert zugrunde, errechnet sich für Neueinsteiger eine Dividendenrendite von 4,78 %. Hier könnte sich ein genaueres Hinsehen für Einkommensinvestoren also eventuell lohnen.

Doch wer in die Papiere von Realty Income investieren möchte, sollte mit den teils heftigen Kursschwankungen der Aktie umgehen können. Andererseits wird man als Anleger hier mit laufenden monatlichen Dividendeneinnahmen belohnt. Und da diese wahrscheinlich auch in Zukunft weiter ansteigen werden, könnte die Realty-Income-Aktie für alle, die ein passives Einkommen generieren möchten, durchaus eine interessante Investmentidee darstellen.

The post Ideal für Einkommensinvestoren: Zwei amerikanische Aktien, die derzeit über 4 % Dividendenrendite bieten! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images