Ideas Daily TV: DAX - Bullen übernehmen das Ruder / Marktidee: Amazon

Marktidee: Amazon.

Die Aktie von Amazon bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Im März hatte sie ausgehend vom Corona-Crash-Tief einen dynamischen Kursaufschwung vollzogen, der sie bis auf ein am 13. Juli verzeichnetes Rekordhoch befördert hatte. Daraufhin folgte ein dreiwelliger Rücksetzer. Im gestrigen Handel gelang schließlich der dynamische Anstieg auf eine neue Bestmarke bei 3.452 US-Dollar.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US0231351067