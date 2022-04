Ideas Daily TV: DAX dreht zeitweise in Gewinnzone / Marktidee: Fresenius Medical Care

Marktidee: Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care hat zuletzt mit einer Fusion das US-Geschäft ausgebaut. Der Schritt kam an der Börse gut an. Die Aktie legte zuletzt zu und stieg mit Schwung über die wichtige 200-Tage-Linie. Solange der Kurs diese Marke nicht unterschreitet, bleiben die Bullen in einer starken Position. Auf der Oberseite rückt jetzt ein entscheidender Widerstand in den Fokus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, , DE0005785802