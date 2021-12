Ideas Daily TV: DAX erlebt nächsten Rücksetzer / Marktidee: Airbus

Marktidee: Airbus.

Airbus hatte Mitte November zwar gute Nachrichten in Form von Großaufträgen verkündet. Aktuell belasten allerdings die Corona-Sorgen. Die Aktie hatte sich mehrere Monate seitwärts bewegt. Am Freitag stürzte der Kurs dann kräftig ab und rutschte dabei unter mehrere wichtige technische Marken. In den Fokus rückt jetzt vor allem eine bestimmte Ziel- und Unterstützungszone.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, NL0000235190