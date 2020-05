Ideas Daily TV: DAX - Fünfter Gewinntag in Folge / Marktidee: Lufthansa

Marktidee: Lufthansa.

Die Aktie der Lufthansa erreichte im Januar 2018 ein Rekordhoch bei 31,26 Euro. Seither dominieren die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. Bei 7,02 Euro markierte der Wert im April ein 17-Jahres-Tief. Oberhalb dieser Marke komplettierte er am 18. Mai einen mittelfristigen Boden in Gestalt eines fallenden Keils. Mit der nachfolgenden Überwindung der 50-Tage-Linie gewann die Kurserholung deutlich an Dynamik.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0008232125