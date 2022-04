Ideas Daily TV: DAX gibt auf Wochensicht ab / Marktidee: Telefonica Deutschland

Marktidee: Telefonica Deutschland

Die Aktie von Telefonica Deutschland hatte im Zuge der Corona-Krise im März 2020 ein Rekordtief markiert. Dort setzte dann eine Erholungsrallye ein. Aktuell befindet sich der Kurs in einem volatilen Aufwärtstrend und markierte am Donnerstag ein Zwei-Jahres-Hoch. Aus technischer Sicht rücken jetzt auf der Oberseite zwei neue Zielzonen in den Fokus.

