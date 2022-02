Ideas Daily TV: DAX gibt auf Wochensicht deutlich ab / Marktidee: Gold

Marktidee: Gold.

Der Goldpreis hat sich auch aufgrund des Ukraine-Konflikts stark entwickelt. In den vergangenen Wochen kletterte der Kurs über mehrere wichtige technische Marken. Heute markierte Gold im asiatischen Handel ein Acht-Monats-Hoch. Damit rücken auf der Oberseite drei neue Zielzonen in den Fokus. Allerdings ist die Situation kurzfristig überkauft. Deswegen wäre ein Pullback in Richtung zweier Unterstützungen keine Überraschung.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, XC0009655157