Ideas Daily TV: DAX gibt Tagesgewinne wieder ab / Marktidee: SAP

Marktidee: SAP.

Die Aktie von SAP befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Nach der Ausbildung des Corona-Crash-Tiefs im März gelang ihr bereits im Juli der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch. Ausgehend von der neuen Bestmarke vollzog der Wert einen Rücksetzer. Die mehrwöchige Stauzone konnte die SAP-Aktie am Montag dieser Woche nach oben verlassen und strebt nun erneut in Richtung 143,20 Euro.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007164600