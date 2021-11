Ideas Daily TV: DAX in Trippelschritten zum nächsten Rekordhoch / Marktidee: Brent-Öl

Marktidee: Brent-Öl.

Brent-Öl bewegt sich seit dem Corona-Crash-Tief im April 2020 in einem intakten zyklischen Aufwärtstrend. Am 25. Oktober markierte der Kurs ein Mehrjahreshoch. Danach ging die Notierung in den Korrekturmodus über. Gestern rutschte Brent-Öl unter ein wichtiges Unterstützungsbündel. Entscheidend für die weitere Entwicklung ist jetzt die nächste Marke auf der Unterseite.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, XC0009677409