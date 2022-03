Ideas Daily TV: DAX lässt starke Verluste hinter sich / Marktidee: Hapag-Lloyd

Marktidee: Hapag-Lloyd.

Hapag-Lloyd machte jüngst Verbrauchern und Industriekunden Hoffnung auf eine allmähliche Entspannung der gestörten globalen Lieferketten. Zudem dürfte laut eigenen Aussagen der Krieg in der Ukraine für wenig zusätzliche Störungen im globalen Logistikgeschäft sorgen. Die Aktie von Hapag-Lloyd bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Im gestrigen Handel erzeugte sie mit dem Ausbruch auf eine neue Bestmarke ein Anschlusskaufsignal.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000HLAG475