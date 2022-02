Ideas Daily TV: DAX legt deutlich zu / Marktidee: Aurubis

Marktidee: Aurubis.

Aurubis hatte am Montag Geschäftszahlen vorgelegt und den Markt überzeugt. Die Aktie zog an den Folgetagen kräftig an und nähert sich ihrem am 20. Januar markierten Rekordhoch. Dort befindet sich auch die nächste Widerstandszone. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde den Weg zu drei neuen Kurszielen freimachen. Auf der Unterseite steht vor allem eine bestimmte Unterstützung im Fokus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0006766504