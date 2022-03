Ideas Daily TV: DAX legt in einer Woche 1.600 Punkte zu / Marktidee: Volkswagen

Marktidee: Volkswagen.

Zu Wochenbeginn konnte die VW-Aktie deutlich zulegen. Sie profitierte von mehreren positiven Faktoren: von einem möglichen Tankzuschuss in Deutschland, von den zuletzt guten Zahlen und einer Empfehlung der US-Bank JPMorgan. Übergeordnet befindet sich das Wertpapier aber seit März 2021 in einem Abwärtstrend. Zuletzt gewann der Abschwung an Dynamik und das Papier rutschte bis auf ein 2-Jahres-Tief. Dort startete in der vergangenen Woche ein Erholungstrend.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007664039