Ideas Daily TV: DAX legt rund 960 Punkte zu / Marktidee: Apple

Marktidee: Apple

Die Aktie von Apple hat in den vergangenen Wochen wie die Wertpapiere vieler anderer Unternehmen massiv gelitten. Zuletzt war der Kurs unter die wichtige 200-Tage-Linie gefallen. Genau diese Marke rückt jetzt auch wieder in den Fokus. Sollte die Aktie per Tageschluss darüber steigen, würde sich das technische Bild aufhellen und neue Ziele aktivieren.

