Ideas Daily TV: DAX legt schwache Woche hin / Marktidee: Beyond Meat

Marktidee: Beyond Meat

Der Aktie von Beyond Meat befindet sich seit dem 8. Oktober in einer Korrekturphase. Aktuell versucht sich der Kurs in der Nähe einer wichtigen Unterstützungszone zu stabilisieren. Um den übergeordneten Aufwärtstrend wieder aufzunehmen, muss das Papier allerdings auf der Oberseite erst einen Widerstand knacken.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US08862E1091