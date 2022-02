Ideas Daily TV: DAX legt starke Handelswoche hin / Marktidee: Deutsche Telekom

Marktidee: Deutsche Telekom.

Von der Telekom gab es zuletzt eine Reihe kurstreibender Nachrichten. So wird eine Abspaltung der Funkturm-Tochter wahrscheinlicher. Außerdem veröffentlichte die US-Tochter starke Geschäftszahlen. Die Aktie der Deutschen Telekom zog daraufhin kräftig an. Dabei kletterte der Kurs über die wichtige 200-Tage-Linie. Zuletzt konsolidierte das Papier an einem Widerstandsbereich. Ein Anstieg darüber würde die nächsten drei Kursziele freisetzen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005557508