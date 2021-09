Ideas Daily TV: DAX mit deutlicher Gegenbewegung / Marktidee: Fraport

Marktidee: Fraport

Die Aktie von Fraport ist in dieser Woche klar im Aufwind. Für Unterstützung sorgte die Meldung, dass geimpfte Personen aus der EU und Großbritannien bald wieder in die USA reisen dürfen. Die Fraport-Aktie sprang in der Folge gleich über mehrere wichtige Marken. Aus technischer Sicht bleibt die Lage bullish, solange der Kurs eine bestimmte Unterstützung nicht unterschreitet. Auf der Oberseite wartet über einem wichtigen Widerstand das nächste Anschlusskaufsignal.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005773303