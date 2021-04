Ideas Daily TV: DAX mit neuem Rekordhoch / Marktidee: Daimler

Marktidee: Daimler

Daimler hat in der vergangenen Woche vorläufige Quartalszahlen vorgelegt. Die kamen am Markt sehr gut an. Die Aktie von Daimler zog daraufhin an und war am Freitag mit einem Plus von 2,6 Prozent drittstärkster Wert im DAX. Dabei sprang der Kurs auch über eine wichtige technische Hürde. Um den Ausbruch nachhaltig zu bestätigen, muss das Papier aber erst noch über zwei andere Widerstände steigen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007100000