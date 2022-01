Ideas Daily TV: DAX mit schwacher Handelswoche / Marktidee: BMW

Marktidee: BMW.

Die Aktie von BMW hat sich in diesem Jahr bisher recht gut geschlagen. Am 14. Januar markierte das Papier sogar ein Sieben-Jahres-Hoch. Dort bildete sich allerdings eine bearishe Shooting-Star-Kerze, die eine Abwärtskorrektur einleitete. Aus technischer Sicht rückt jetzt eine wichtige Unterstützung in den Fokus. Dort entscheidet sich, ob es weiter nach unten geht oder zu einer Erholung kommt.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005190003