Ideas Daily TV: DAX mit starkem Wochenauftakt / Marktidee: Bayer

Marktidee: Bayer.

Bayer hat in der vergangenen Woche einen Erfolg in einem Patentstreit erzielt. Die Aktie schaffte zuletzt den Sprung auf ein neues Drei-Monats-Hoch. Damit hellte sich das technische Bild etwas auf. In den Fokus rückt jetzt zunächst die 200-Tage-Line. Deutlicheres Erholungspotenzial würde aber erst beim Sprung über eine weitere Marke entstehen.

