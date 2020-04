Ideas Daily TV: DAX mit Wochenminus von 2,7 Prozent / Marktidee: Facebook

Marktidee: Facebook.

Die Aktie von Facebook hat - wie so viele andere Papiere auch - in der Corona-Krise jede Menge Federn gelassen. In den vergangenen Wochen legte der Kurs allerdings eine Erholungsrallye hin. Aus technischer Sicht könnte jetzt kurzfristig eine Konsolidierung anstehen. Die Aktie befindet sich vor einem wichtigen Widerstandscluster.

