Ideas Daily TV: DAX mit Wochenplus / Marktidee: Nordex

Marktidee: Nordex

Nordex hatte in der vergangenen Woche Geschäftszahlen für 2021 vorgelegt. Der Windkraftanlagenbauer schreibt zwar weiter rote Zahlen. Allerdings kam der Ausblick auf 2022 am Markt gut an. Die Aktie legte in der Folge deutlich zu. Dabei sprang der Kurs über mehrere wichtige technische Marken. Entscheidend für den weiteren Verlauf sind jetzt zwei weitere Hürden auf der Oberseite.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000A0D6554