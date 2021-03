Ideas Daily TV: DAX nimmt Tuchfühlung zum Allzeithoch auf / Marktidee: Exxon Mobil

Marktidee: Exxon Mobil

Die Aktie von Exxon Mobil hat in den vergangenen Monaten stark vom gestiegenen Ölpreis profitiert. Im März gab es dann einen Rücksetzer, der zuletzt in eine Stabilisierungshase mündete. Aus technischer Sicht stehen die Chancen gut, dass der Kurs an die unterbrochene Rallye wieder anknüpfen kann. Dafür muss die Aktie allerdings zunächst über zwei wichtige Hürden steigen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US30231G1022