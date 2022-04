Ideas Daily TV: DAX notiert kurzzeitig über 14.000 Punkten / Marktidee: Deutsche Telekom

Marktidee: Deutsche Telekom.

Die Deutsche Telekom hat in dieser Woche Unterstützung aus den USA bekommen. Die Tochter T-Mobile US meldete starke Quartalszahlen. In der Folge legte auch die Aktie der Deutschen Telekom kräftig zu. Damit wird es charttechnisch spannend. Der Kurs steht kurz vor dem Ausbruch über eine wichtige Widerstandszone. Ein Tagesschluss darüber würde das mittelfristige Chartbild aufhellen und den Weg zu zwei weiteren Zielzonen freimachen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005557508