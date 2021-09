Ideas Daily TV: DAX schließt leicht im Plus / Marktidee: Covestro

Marktidee: Covestro.

Covestro steht heute mit einem Bericht über einen umfangreichen Stellenabbau in den Schlagzeilen. Gestern war die Aktie mit einem Plus von fast drei Prozent stärkster Wert im DAX. Aus technischer Sicht befindet sich das Papier allerdings immer noch in einer mehrmonatigen Abwärtskorrektur. Um diese Korrektur zu beenden, muss der Kurs jetzt über eine wichtige Widerstandszone steigen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0006062144