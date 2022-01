Ideas Daily TV: DAX schließt leicht im Plus / Marktidee: EUR/USD

Marktidee: EUR/USD.

Der Euro hatte gegenüber dem US-Dollar vor rund einem Jahr ein Drei-Jahres-Hoch markiert. Danach ging es für den Euro nach unten. In den vergangenen beiden Handelstagen zog der Kurs deutlich an. Damit hellte sich das mittelfristige Chartbild etwas auf. Auf der Oberseite rücken jetzt drei Widerstandszonen in den Fokus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, EU0009652759