Ideas Daily TV: DAX schließt über 13.900 Punkten / Marktidee: Metro

Marktidee: Metro

Metro hat in der vergangenen Woche vorläufige Zahlen vorgelegt und die mittelfristigen Ziele bestätigt. Die Aussagen kamen am Markt gut an, die Aktie legte zu. Aus technischer Sicht deutet sich eine Ausdehnung der jüngsten Erholungsrallye an. Wichtig ist jetzt, dass der Kurs den Sprung über einen bestimmten Widerstand schafft. Dann würden sich auf der Oberseite drei neue Zielzonen ergeben.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000BFB0019