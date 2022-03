Ideas Daily TV: DAX schließt über 14.400 Punkten / Marktidee: Deutsche Börse

Marktidee: Deutsche Börse.

Die Aktie der Deutschen Börse hat sich in den vergangenen Wochen sehr volatil gezeigt. Grundsätzlich befindet sich das Papier aber seit November 2020 in einem Aufwärtstrend. Gestern löste der Kurs eine mehrtägige Konsolidierung nach oben auf und markierte ein Zwei-Jahres-Hoch. Jetzt rücken die nächsten Hürden in den Fokus, darunter auch das Allzeithoch.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005810055