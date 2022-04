Ideas Daily TV: DAX stürzt am Nachmittag ab / Marktidee: Bilfinger

Marktidee: Bilfinger.

Die Aktie von Bilfinger war am 12. April über einen wichtigen Widerstand nach oben ausgebrochen. In der vergangenen Woche markierte das Papier ein Vier-Jahres-Hoch. Seitdem ging es allerdings im Rahmen eines Pullbacks nach unten. Entscheidend für die weitere Entwicklung ist jetzt eine bestimmte Unterstützungszone. Kann sich der Kurs darüber halten, bleiben die Bullen in einer starken Position. Ein Tagesschluss darunter könnte dagegen für eine deutliche Korrektur sorgen.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0005909006