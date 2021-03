Ideas Daily TV: DAX - Wochenplus von knapp einem Prozent / Marktidee: Volkswagen

Marktidee: Volkswagen.

Vor einer Woche fand bei Volkswagen der "Power Day" statt. VW zündet in Sachen Elektromobilität den Turbo. Dies beflügelte auch die Aktie von Volkswagen. An der Börse ist nun kein deutsches Unternehmen wertvoller als der deutsche Autobauer. Der beschleunigte Aufwärtstrend beförderte den Anteilsschein in der vergangenen Woche bis auf ein 6-Jahres-Hoch, bevor deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten. Die Verschnaufpause könnte sich preislich und zeitlich ausdehnen, ohne dass der übergeordnete Haussetrend gefährdet würde.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE0007664005